Песков: Россия ждёт решения Еврокомиссии по транзиту товаров

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту товаров.
Песков: Россия ждёт решения Еврокомиссии по транзиту товаров
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де-факто о положении дел. Поэтому будем ждать», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Еврокомиссия может в ближайшее время представить принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию республики.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.

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