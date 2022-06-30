Песков: Россия ждёт решения Еврокомиссии по транзиту товаров

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать решения Еврокомиссии по транзиту товаров.

«Будем ждать объявления. Еврокомиссии хорошо известно о всех наших озабоченностях, де-факто о положении дел. Поэтому будем ждать», — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Еврокомиссия может в ближайшее время представить принципы обращения с товарами, которые попали под запрет на транзит через территорию республики.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров с 18 июня.