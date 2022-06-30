Делегация Турции посетит США для решения вопроса поставок истребителей F-16

Короткая ссылка
Делегация Турции посетит США для решения вопроса поставок Анкаре американских истребителей F-16, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Делегация Турции посетит США для решения вопроса поставок истребителей F-16
  • AP
  • © Aijaz Rahi

«Искренние усилия уважаемого президента США Байдена в этом вопросе получат серьёзную поддержку. Я незамедлительно направлю делегацию в США», — сказал на пресс-конференции в Мадриде лидер Турции, которого цитирует ТАСС.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что США должны продать Турции истребители и провести их модернизацию.

«Нам следует продать им F-16, а также модернизировать эти самолёты. Не в наших интересах не делать этого», — сказал Байден. Он напомнил, что для этого понадобится одобрение конгресса.

Как ранее писала газета Milliyet, Анкара запросила 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся у Турции F-16.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

Ранее Эрдоган отмечал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить