Делегация Турции посетит США для решения вопроса поставок истребителей F-16

Делегация Турции посетит США для решения вопроса поставок Анкаре американских истребителей F-16, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Искренние усилия уважаемого президента США Байдена в этом вопросе получат серьёзную поддержку. Я незамедлительно направлю делегацию в США», — сказал на пресс-конференции в Мадриде лидер Турции, которого цитирует ТАСС.

Американский президент Джо Байден ранее заявил, что США должны продать Турции истребители и провести их модернизацию.

«Нам следует продать им F-16, а также модернизировать эти самолёты. Не в наших интересах не делать этого», — сказал Байден. Он напомнил, что для этого понадобится одобрение конгресса.

Как ранее писала газета Milliyet, Анкара запросила 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющихся у Турции F-16.

В 2019 году Турция была исключена из программы производства истребителей пятого поколения F-35. Турецкие компании участвовали в ней с 2002 года и поставляли комплектующие.

Ранее Эрдоган отмечал, что Соединённые Штаты предложили Анкаре приобрести истребители F-16 после её исключения из программы по производству истребителей F-35.