Лавров заявил, что ЕС опускает «железный занавес» в отношениях с Россией

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Евросоюз опускает «железный занавес» в отношениях с Россией.
Лавров заявил, что ЕС опускает «железный занавес» в отношениях с Россией
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен», — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Лавров добавил, что у России нет дипломатических отношений с Евросоюзом с 2014 года.

Также глава российского МИД сообщил, что Россия больше не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам, при этом если их «одержимость собственным величием» пройдёт, то диалог будет строиться исключительно на справедливых условиях.

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