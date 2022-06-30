Лавров заявил, что ЕС опускает «железный занавес» в отношениях с Россией
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«Что касается железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Этот процесс запущен», — заявил он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Лавров добавил, что у России нет дипломатических отношений с Евросоюзом с 2014 года.
Также глава российского МИД сообщил, что Россия больше не станет доверять Евросоюзу и Соединённым Штатам, при этом если их «одержимость собственным величием» пройдёт, то диалог будет строиться исключительно на справедливых условиях.