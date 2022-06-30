«Пусть только ведут себя осторожно, чтобы ничего не прищемить»: Лавров — о новом железном занавесе со стороны Запада

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров совершает рабочий визит в Минск, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Россией и Белоруссией. Глава внешнеполитического ведомства встретился с президентом республики Александром Лукашенко и провёл переговоры с белорусским коллегой Владимиром Макеем. RT вёл прямую трансляцию пресс-конференции.