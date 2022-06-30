Джонсон предупредил о последствиях принуждения Украины к «невыгодному миру»
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«Если Украина будет разбита или вынуждена принять мир на невыгодных условиях, последствия этого для свободы на всей планете будут ужасающими. Такое мнение разделяют все члены НАТО», — цитирует его ТАСС.
По мнению британского премьера, решение о целесообразности переговоров с Москвой должны принять в Киеве.
Вместе с этим Джонсон заявил, что российская сторона «даже не предлагает сделку».
«В таких условиях единственное логичное и правильное решение — продолжать поддерживать Украину, как мы уже делаем, и наращивать оказываемую военную помощь», — заключил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки», что сейчас «не время для переговоров».
29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.