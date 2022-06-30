Джонсон предупредил о последствиях принуждения Украины к «невыгодному миру»

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Если Украина будет вынуждена принять мир на невыгодных условиях или будет разбита, это приведёт к ужасающим последствиям, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон предупредил о последствиях принуждения Украины к «невыгодному миру»
  • AP
  • © Paul White

«Если Украина будет разбита или вынуждена принять мир на невыгодных условиях, последствия этого для свободы на всей планете будут ужасающими. Такое мнение разделяют все члены НАТО», — цитирует его ТАСС.

По мнению британского премьера, решение о целесообразности переговоров с Москвой должны принять в Киеве.

Вместе с этим Джонсон заявил, что российская сторона «даже не предлагает сделку».

«В таких условиях единственное логичное и правильное решение — продолжать поддерживать Украину, как мы уже делаем, и наращивать оказываемую военную помощь», — заключил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран «Большой семёрки», что сейчас «не время для переговоров».

29 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что киевским властям нужно «готовиться к долгой войне».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявления Запада о недопустимости переговоров Москвы и Киева на данном этапе проявлением шизофрении.

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