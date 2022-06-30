Медведев: санкции могут расцениваться как акт международной агрессии

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Санкции при определённых обстоятельствах могут быть расценены как акт международной агрессии с правом на самооборону в ответ, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев: санкции могут расцениваться как акт международной агрессии
  • РИА Новости
  • © Екатерина Штукина

«При определённых обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli. В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону», — цитирует его РИА Новости.

Медведев также назвал одиозным тот факт, что новые рестрикции создали разные правовые режимы по национальному признаку.

29 июня Министерство финансов США заявило, что за 100 дней были заблокированы или заморожены активы ЦБ России и находящихся под санкциями россиян на сумму более $330 млрд.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку российских активов западными странами одной из величайших краж в истории.

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