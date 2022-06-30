Daily Express заявила о гневе в Британии из-за разрешений Фарер ловить рыбу российским судам
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Как отмечается, власти Фарерских островов разрешили российской стороне ежегодный вылов 75 тыс. тонн путассу в их общей с Британией специальной зоне.
Как заявил глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт, это позволит российским судам свободно ловить путассу не только у Фарерских островов, но и в водах Великобритании.
«Мы призываем правительство Британии оказать давление на Фареры, чтобы они приняли меры», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.
Также руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли.