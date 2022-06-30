Daily Express заявила о гневе в Британии из-за разрешений Фарер ловить рыбу российским судам

Короткая ссылка
Daily Express заявила о гневе представителей Великобритании из-за решения Фарерских островов не разрывать соглашение о рыболовстве с Москвой, позволяющее ловить рыбу российским судам в их водах.
Daily Express заявила о гневе в Британии из-за разрешений Фарер ловить рыбу российским судам
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Как отмечается, власти Фарерских островов разрешили российской стороне ежегодный вылов 75 тыс. тонн путассу в их общей с Британией специальной зоне.

Как заявил глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт, это позволит российским судам свободно ловить путассу не только у Фарерских островов, но и в водах Великобритании.

«Мы призываем правительство Британии оказать давление на Фареры, чтобы они приняли меры», — сказал он. 

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.

Также руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить