Daily Express заявила о гневе в Британии из-за разрешений Фарер ловить рыбу российским судам

Daily Express заявила о гневе представителей Великобритании из-за решения Фарерских островов не разрывать соглашение о рыболовстве с Москвой, позволяющее ловить рыбу российским судам в их водах.

Как отмечается, власти Фарерских островов разрешили российской стороне ежегодный вылов 75 тыс. тонн путассу в их общей с Британией специальной зоне.

Как заявил глава Шотландской ассоциации добытчиков пелагических видов рыб Ян Гатт, это позволит российским судам свободно ловить путассу не только у Фарерских островов, но и в водах Великобритании.

«Мы призываем правительство Британии оказать давление на Фареры, чтобы они приняли меры», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.

Также руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли.