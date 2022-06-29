В Росрыболовстве прокомментировали ситуацию в рыбной отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков прокомментировал ситуацию в рыбной отрасли.

«Санкции, конечно, оказывают определённое давление на деятельность наших предприятий, но в целом рыбопромышленный комплекс России чувствует себя хорошо и работает стабильно. Например, в этом году по вылову мы идём с прибавкой в 5% к 2021 году, хотя прошлый год был одним из рекордных с точки зрения рыбодобычи», — заявил он в беседе с сайтом издания «Аргументы и Факты».

По его словам, большая часть продукции идёт на внутренний рынок, и никаких логистических сбоев нет.

Что касается экспорта, то Шестаков отметил, что отрасль тоже работает неплохо — в целом объёмы не стали меньше по сравнению с прошлым годом.

«Даже недружественные страны не стали отказываться от российской рыбы и не стали вводить в отношении рыбопромыслового флота России какие-либо ограничения. Африканские и арабские страны стали проявлять интерес к российской рыбе и морепродуктам», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий выдачу электронных разрешений на вылов рыбы и добычу водных биоресурсов.