Замсекретаря Совбеза России Венедиктов заявил, что Запад сам постепенно становится изгоем

Замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов в интервью РИА Новости заявил, что в реальности всё движется к тому, что Запад сам становится изгоем в формирующемся многополярном миропорядке.

«Однако в реальности всё движется к тому, что западный мир постепенно сам становится изгоем в рамках формирующегося сегодня нового многополярного миропорядка», — сказал он.

Венедиктов добавил, что не удивится, если во второй половине этого века США и европейские страны окажутся «такой же периферией мирового развития, какой европейцы в XIX веке опрометчиво считали Азию или Африку».

Ранее газета The New York Times писала, что администрация президента США Джо Байдена сталкивается с разочаровывающей реальностью, пытаясь расширить коалицию против России, которой «может быть недостаточно», чтобы выйти из «надвигающегося тупика» в ситуации на Украине.