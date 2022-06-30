Чешский журналист: российские войска способны раскатать Прибалтику за 15 дней

Чешский журналист Милан Водичка заявил, что в случае военного конфликта России и НАТО российские войска смогут занять территорию Прибалтики всего за 15 дней. Об этом он написал в колонке для iDNES.cz.

Водичка заявил, что силы быстрого реагирования НАТО в Восточной Европе насчитывают 40 тыс. человек. При этом, согласно стратегии альянса, которая была изначально разработана для борьбы с терроризмом, силы НАТО вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после того, как они начались.

Журналист пишет, что этого шага вполне хватало бы для периода, когда НАТО реагировало на сообщения о том, что «джихадисты начали откармливать верблюдов, чтобы после схода снега двинуться в бой».

«Но русские за 15 дней способны полностью раскатать Прибалтику», — заявил Водичка.

Также он считает, что новая стратегия НАТО, объявленная на саммите в Мадриде, которая предполагает размещение в Восточной Европе 300 тыс. бойцов, в настоящее время является нереализуемой.

17 июня компания «Литовские железные дороги» уведомила «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ответные меры Москвы на ограничение транзита в Калининградскую область способны «перекрыть кислород» Прибалтике.