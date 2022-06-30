Президент Эквадора повторно ввёл на территории страны режим ЧП

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Президент Эквадора Гильермо Лассо повторно ввёл режим ЧП на территории страны из-за протестов населения, связанных с ростом цен на бензин и продовольствие. Из-за демонстраций в стране остановлена работа топливного сектора.

«Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьёзными внутренними волнениями», — сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента, опубликованный на сайте правительства страны.

Введение в Эквадоре режима ЧП позволят использовать полицию и военных, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и бесперебойные поставки топлива.

26 июня президент Эквадора Лассо отменил режим чрезвычайного положения, который вводился на территории страны из-за массовых акций протеста.

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