Президент Эквадора повторно ввёл на территории страны режим ЧП
«Президент республики Гильермо Лассо объявил чрезвычайное положение в провинциях Асуай, Имбабура, Сукумбиос и Орельяна на 30 дней в связи с серьёзными внутренними волнениями», — сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента, опубликованный на сайте правительства страны.
Введение в Эквадоре режима ЧП позволят использовать полицию и военных, чтобы обеспечить беспрепятственное движение транспорта и бесперебойные поставки топлива.
26 июня президент Эквадора Лассо отменил режим чрезвычайного положения, который вводился на территории страны из-за массовых акций протеста.