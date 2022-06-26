В Эквадоре отменили режим ЧП, введённый из-за массовых протестов

Президент Эквадора Гильермо Лассо отменил режим чрезвычайного положения, который вводился на территории страны из-за массовых акций протеста,

Об этом сообщает пресс-служба правительства Эквадора, пишет ТАСС.

«Президент республики Гильермо Лассо объявил об окончании действия режима чрезвычайного положения, введённого из-за беспорядков в провинциях Чимборасо, Тунгурауа, Котопахи, Пичинча, Пастаса и Имбабура», — говорится в сообщении.

Протесты проводились в Эквадоре на протяжении нескольких дней. Демонстранты добивались от властей принятия мер по сдерживанию роста цен и повышению безопасности населения в связи с преступностью в стране.

В ходе беспорядков погибли пять человек.

Ранее сообщалось о том, что национальная ассамблея Эквадора в ходе сессии, которая пройдёт 25 июня, обсудит импичмент действующему президенту страны Гильермо Лассо.