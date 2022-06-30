Глава МИД Норвегии: страна не нарушает договор о Шпицбергене, блокируя грузы

Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила о том, что страна не пытается намеренно мешать России в транспортировке грузов на остров, это решение продиктовано антироссийскими санкциями Запада. Она считает, что договор о Шпицбергене этим не нарушается.