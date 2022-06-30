Глава МИД Норвегии: страна не нарушает договор о Шпицбергене, блокируя грузы

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Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила о том, что страна не пытается намеренно мешать России в транспортировке грузов на остров, это решение продиктовано антироссийскими санкциями Запада. Она считает, что договор о Шпицбергене этим не нарушается.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

«Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене», — подчеркнула министр. 

28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».

Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.

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