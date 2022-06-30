Глава МИД Норвегии: страна не нарушает договор о Шпицбергене, блокируя грузы
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
«Норвегия не нарушает договор о Шпицбергене», — подчеркнула министр.
28 июня Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для российских посёлков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурскуг».
Генконсул России на Шпицбергене Сергей Гущин, комментируя отказ Норвегии в пропуске грузов для российских поселений, предположил, что норвежские власти не продумали до конца все последствия этого шага.