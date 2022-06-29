Вучич заявил, что ещё одна страна отозвала признание независимости Косова

Ещё одна страна отозвала признание независимости самопровозглашённой республики Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич журналистам. Он не уточнил, о каком государстве идёт речь.

«Есть и пятое государство, которое отозвало признание Косово, и жду, что они (Приштина. — RT) начнут какую-нибудь процедуру в международных организациях и покажу вам все документы, которые у нас есть», — цитирует Вучича РИА Новости.

В мае министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова.

Перед этим Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.