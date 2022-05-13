Глава МИД Сербии Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова.

Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырёх государств, которые отзывают признание так называемого Косова», — сказал Селакович.

По его словам, Совет безопасности Сербии уполномочил президента страны Александра Вучича «в тот момент, когда он сочтёт нужным», оповестить общественность, о каких странах идёт речь.

Ранее Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.