Глава МИД Сербии Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова
- AP
Его слова приводит РИА Новости.
«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырёх государств, которые отзывают признание так называемого Косова», — сказал Селакович.
По его словам, Совет безопасности Сербии уполномочил президента страны Александра Вучича «в тот момент, когда он сочтёт нужным», оповестить общественность, о каких странах идёт речь.
Ранее Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.