Глава МИД Сербии Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова

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Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова.
Глава МИД Сербии Селакович заявил о готовности четырёх стран отозвать признание Косова
  • AP

Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня я передал президенту Вучичу дипломатические ноты четырёх государств, которые отзывают признание так называемого Косова», — сказал Селакович.

По его словам, Совет безопасности Сербии уполномочил президента страны Александра Вучича «в тот момент, когда он сочтёт нужным», оповестить общественность, о каких странах идёт речь.

Ранее Совет Европы получил заявку непризнанного Косова на вступление в организацию и передал её в комитет министров.

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