Джонсон призвал страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров западных стран не бойкотировать саммит G20 из-за приглашения на него российского президента. По его словам, бойкот мероприятия в случае прибытия на него Владимира Путина сыграет в пользу России и Китая.

«Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете передать возможности пропаганды другим», — приводит агентство Bloomberg его слова.

Джонсон добавил, что был бы «крайне изумлён» визитом Путина на саммит в Индонезию.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва получила приглашение на саммит G20, который пройдёт в Индонезии.

Он добавил, что российская сторона будет исходить из этого в вопросе очного присутствия президента Владимира Путина на мероприятии.