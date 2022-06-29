Джонсон призвал страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал лидеров западных стран не бойкотировать саммит G20 из-за приглашения на него российского президента. По его словам, бойкот мероприятия в случае прибытия на него Владимира Путина сыграет в пользу России и Китая.
Джонсон призвал страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина
  • РИА Новости

«Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете передать возможности пропаганды другим», — приводит агентство Bloomberg его слова.

Джонсон добавил, что был бы «крайне изумлён» визитом Путина на саммит в Индонезию.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва получила приглашение на саммит G20, который пройдёт в Индонезии.

Он добавил, что российская сторона будет исходить из этого в вопросе очного присутствия президента Владимира Путина на мероприятии.

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