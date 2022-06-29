Джонсон призвал страны Запада не бойкотировать саммит G20 из-за приглашения Путина
- РИА Новости
«Если вы пропускаете такие события, как G20, вы рискуете передать возможности пропаганды другим», — приводит агентство Bloomberg его слова.
Джонсон добавил, что был бы «крайне изумлён» визитом Путина на саммит в Индонезию.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва получила приглашение на саммит G20, который пройдёт в Индонезии.
Он добавил, что российская сторона будет исходить из этого в вопросе очного присутствия президента Владимира Путина на мероприятии.