Зеленский заявил, что участие Киева в G20 зависит от «состава участников» саммита

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что участие его страны в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от «состава участников» саммита. Запланированное на 15—16 ноября мероприятие пройдёт на острове Бали.
Зеленский заявил, что участие Киева в G20 зависит от «состава участников» саммита
  • globallookpress.com

29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.

На брифинге после встречи Видодо сообщил, что передал приглашение Зеленскому лично принять участие в саммите G20.

«Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите «группа двадцати» и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита», — сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, российская сторона получила приглашение на саммит G20, Москва будет исходить из этого в вопросе очного присутствия президента Владимира Путина на мероприятии.

Он также удивился, почему итальянский премьер Марио Драги сделал заявление о том, что власти Индонезии «исключают» личное присутствие Путина. Ушаков отметил, что Драги, «наверное, забыл, что уже не председатель».

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