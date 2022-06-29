Зеленский заявил, что участие Киева в G20 зависит от «состава участников» саммита
- globallookpress.com
29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев, где встретился с Зеленским.
На брифинге после встречи Видодо сообщил, что передал приглашение Зеленскому лично принять участие в саммите G20.
«Благодарен вам за личное приглашение принять участие в саммите «группа двадцати» и, конечно, я принимаю это предложение. Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и состава участников саммита», — сказал Зеленский, слова которого приводит РИА Новости.
Как ранее сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, российская сторона получила приглашение на саммит G20, Москва будет исходить из этого в вопросе очного присутствия президента Владимира Путина на мероприятии.
Он также удивился, почему итальянский премьер Марио Драги сделал заявление о том, что власти Индонезии «исключают» личное присутствие Путина. Ушаков отметил, что Драги, «наверное, забыл, что уже не председатель».