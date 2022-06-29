В ВОЗ заявили о росте на 18% заболеваемости коронавирусом в мире

Число случаев заболевания коронавирусом в мире выросло за неделю на 18%. Об этом сообщается в бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Число новых случаев заболевания, регистрируемых за неделю, выросло… после тенденции к снижению, наблюдавшейся со времени последних пиковых значений в марте», — приводит ТАСС заявление.

По данным ВОЗ, за прошедшие семь дней зафиксировано 4 182 217 случаев инфицирования COVID-19 и 8552 смерти от последствий коронавируса.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказалась о ревакцинации от COVID-19.