Директор Европейского бюро ВОЗ Клюге высказался об угрозе распространения оспы обезьян

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил RT, что масштабы распространения оспы обезьян среди людей представляют реальную опасность.

Ему был задан вопрос: возможно ли, что комитет ВОЗ из-за распространения оспы обезьян объявит чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение?

«Масштабы этой вспышки представляют реальную опасность», — заявил Клюге.

Представитель ВОЗ добавил, что чрезвычайный комитет организации пока решил не объявлять ЧС международного значения, но это не повод для того, чтобы не обращать внимания на ситуацию.

«Вспышка оспы обезьян остаётся развивающейся угрозой для здравоохранения, требующей нашего коллективного внимания и скоординированных действий», — сказал Клюге.

Он напомнил, что по состоянию на 21 июня было известно о более чем 2600 подтверждённых или вероятных случаях заражения человека оспой обезьян в 28 странах Европы.

«Чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться и тем сильнее он закрепится в новых районах», — предупредил чиновник.

Ранее Клюге заявил, что Европа продолжает оставаться эпицентром вспышки оспы обезьян.