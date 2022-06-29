В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в 110 странах мира

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Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 110 странах мира. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ сообщили о росте заболеваемости коронавирусом в 110 странах мира
  • РИА Новости

«Под воздействием распространения BA.4 и BA.5 число случаев заболевания коронавирусом растёт в 110 государствах», — приводит ТАСС его слова.

Гебрейесус добавил, что пандемия COVID-19 меняется, но она не завершена.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.

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