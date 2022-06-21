Вирусолог Альтштейн напомнил о важности ревакцинации от COVID-19

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн напомнил о важности вакцинации и ревакцинации от COVID-19.

В беседе с сайтом «Москва 24» он отметил, что пандемия в мире ещё не закончилась.

«И наша задача — создать вирусу дополнительные препятствия. Вакцинироваться, конечно, нужно. Примерно полмиллиона человек ежедневно заболевают в мире», — сказал эксперт.

Как считает Альтштейн, ревакцинацию желательно проходить каждые полгода.

Ранее доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.