Посол Антонов призвал восстановить свободный доступ на мировой рынок российского зерна

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что продовольственный кризис в ряде стран можно преодолеть только путём снятия ограничений на поставки зерна и удобрений, в том числе из России, на мировой рынок.

Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Соединённых Штатах.

Посол оценил возможные причины глобального продовольственного кризиса.

«Что касается продовольственной безопасности, то именно волна антироссийских рестрикций, введённых коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис. Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19», — считает он.

Вернуться к первоначальному положению на сегодняшний день мешают санкции, считает Антонов.

«Выход из ситуации возможен только путём обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки», — подчеркнул дипломат.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции Америки против России, в соответствии с которыми запрещается ввоз в страну российского золота. Он заявил, что ограничения негативно сказываются на экономиках всех стран.

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