Посол Антонов призвал восстановить свободный доступ на мировой рынок российского зерна
Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Соединённых Штатах.
Посол оценил возможные причины глобального продовольственного кризиса.
«Что касается продовольственной безопасности, то именно волна антироссийских рестрикций, введённых коллективным Западом во главе с США, подхлестнула глобальный продовольственный кризис. Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19», — считает он.
Вернуться к первоначальному положению на сегодняшний день мешают санкции, считает Антонов.
«Выход из ситуации возможен только путём обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки», — подчеркнул дипломат.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции Америки против России, в соответствии с которыми запрещается ввоз в страну российского золота. Он заявил, что ограничения негативно сказываются на экономиках всех стран.