Посол Антонов: санкции США против России обострили кризисные явления в мире

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Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал новые санкции Америки против России, в соответствии с которыми запрещается ввоз в страну российского золота. Он заявил, что ограничения негативно сказываются на экономиках всех стран.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в США. 

«Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения», — заявил дипломат. 

Ранее сообщалось о том, что Соединённые Штаты официально запретили ввоз в страну российского золота. Кроме того, США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки.

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