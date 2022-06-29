Посол Антонов: санкции США против России обострили кризисные явления в мире
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале посольства России в США.
«Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения», — заявил дипломат.
Ранее сообщалось о том, что Соединённые Штаты официально запретили ввоз в страну российского золота. Кроме того, США включили в санкционный список 57 россиян, в том числе бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и телеведущую Тину Канделаки.