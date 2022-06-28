Политолог Бальбек прокомментировал призыв Джонсона к учёным из России переехать в Британию

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал предложение британского премьера Бориса Джонсона к российским учёным переехать в Великобританию.
Политолог Бальбек прокомментировал призыв Джонсона к учёным из России переехать в Британию
  • AP

Бальбек усомнился в желании российских учёных переезжать в государство, которое «льёт грязь» на Россию и «всячески пакостит».

«Честно говоря, зная, что Запад помешан на обмане, скорее всего, переехавших учёных будут ждать бюрократия, волокита и несбывшиеся мечты», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, в действительности британские власти заинтересованы не в притоке научных деятелей, а в нанесении ущерба России.

Ранее, как сообщала газета The Guardian, Джонсон выступил с призывом к учёным из России переезжать в Великобританию.

Приглашение касается тех сотрудников, кто «не чувствует себя в безопасности». Как пояснил политик, они смогут работать в стране, которая «ценит открытость и свободу».


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