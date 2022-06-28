Производитель бытовой техники Arcelik купит российские активы компании Whirlpool
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, сумма сделки не превысит €220 млн.
«Помимо бренда Stinol, который будет передан вместе с приобретёнными компаниями, в вышеуказанных странах будут использоваться бренды Indesit и Hotpoint», — говорится в заявлении.
Компании способны производить 2,8 млн единиц техники в год в Липецке, на предприятиях работают около 2,5 тыс. человек.
Управляющий сетями супермаркетов Prisma и отелей Sokos финский холдинг S-Group ранее сообщил о продаже петербургских отелей российским частным инвесторам.
Также издание El Pais со ссылкой на источники проинформировало о решении испанского бренда одежды Mango отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.