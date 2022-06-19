Pais: бренд одежды Mango решил отказаться от прямых продаж в России

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Испанский бренд одежды Mango принял решение отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине, сообщает Pais со ссылкой на источники в компании.
Pais: бренд одежды Mango решил отказаться от прямых продаж в России
  • globallookpress.com

«Mango решила окончательно отказаться от прямых продаж в России после 23 лет присутствия на рынке страны из-за «международной геополитической неопределённости» по Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что компания Mango достигла соглашения с рядом франчайзинговых партнёров о передаче бизнеса. Первые две точки продаж предполагается передать на следующей неделе, а в период с июня по июль их будет ещё 22.

Ранее сообщалось, что владелец польского ретейлера одежды LPP, который управляет брендами Reserved и House, принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.

В конце марта польский производитель одежды LPP Group сообщил о закрытии своих магазинов  в России.

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