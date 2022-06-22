Финский S-Group объявил о продаже петербургских отелей бренда Sokos

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Управляющий сетями супермаркетов Prisma и отелей Sokos финский холдинг S-Group сообщил о продаже петербургских отелей российским частным инвесторам.
Финский S-Group объявил о продаже петербургских отелей бренда Sokos
  • РИА Новости

«SOK (входит в состав S-Group. — RT) продаёт компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки управление Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передано покупателю 30 июня», — приводит Интерфакс сообщение компании.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге находится три отеля Sokos. Их приобрели российские инвесторы и IT-предприниматели Александр Ермаков и Юрий Шумаков, однако в сделке не предусмотрены права на использование товарных знаков финского холдинга.

О сумме покупки не сообщается.

Ранее сообщалось, что владелец польского ретейлера одежды LPP, который управляет брендами Reserved и House, принял решение о продаже российского подразделения китайскому консорциуму.

В конце марта польский производитель одежды LPP Group сообщил о закрытии своих магазинов  в России.

Также издание El Pais со ссылкой на источники проинформировало о решении испанского бренда одежды Mango отказаться от прямых продаж в России на фоне ситуации на Украине.

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