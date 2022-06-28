Медведев: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несёт России новых угроз

Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несёт новых угроз для России, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

В то же время он отметил, что России придётся укреплять рубежи на новой сухопутной границе с НАТО.

По словам Медведева, будет проводиться наращивание сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях.

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.