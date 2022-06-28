Медведев: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несёт России новых угроз

Короткая ссылка
Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО не несёт новых угроз для России, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

«Присоединение Швеции и Финляндии к НАТО ничем особенно новым нам не грозит. Эти страны ранее находились с Россией в отношениях, которые можно назвать достаточно уважительными и взаимно доброжелательными», — сказал Медведев в интервью газете «Аргументы и факты».

В то же время он отметил, что России придётся укреплять рубежи на новой сухопутной границе с НАТО.

По словам Медведева, будет проводиться наращивание  сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. 

Ранее финский президент Саули Ниинистё заявил, что Финляндия вряд ли сможет стать членом НАТО до сентября из-за Турции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить