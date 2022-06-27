Канада ввела санкции против премьер-министра Белоруссии Головченко

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Власти Канады внесли в санкционные списки премьер-министра Белоруссии Романа Головченко и ряд членов белорусского кабмина.
Канада ввела санкции против премьер-министра Белоруссии Головченко
  • globallookpress.com

Об этом говорится в документе на сайте канадского МИД.

В частности, в санкционные списки были включены глава МИД Белоруссии Владимир Макей и министр финансов Юрий Селиверстов.

Ранее стало известно, что канадская сторона вводит запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование.

Также под новые канадские ограничения попали шесть физических и 46 юридических лиц из России.

Кроме того, Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией ввела запрет на импорт из России ряда товаров из золота.

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