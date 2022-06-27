Канада ввела санкции против премьер-министра Белоруссии Головченко
- globallookpress.com
Об этом говорится в документе на сайте канадского МИД.
В частности, в санкционные списки были включены глава МИД Белоруссии Владимир Макей и министр финансов Юрий Селиверстов.
Ранее стало известно, что канадская сторона вводит запрет на экспорт в Россию ряда передовых технологий, включая квантовые компьютеры и промышленное оборудование.
Также под новые канадские ограничения попали шесть физических и 46 юридических лиц из России.
Кроме того, Канада по согласованию с Соединёнными Штатами, Великобританией и Японией ввела запрет на импорт из России ряда товаров из золота.