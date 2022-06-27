Россия объявила персонами нон грата восемь дипломатических сотрудников посольства Греции

МИД России заявил об ответных мерах на действия властей Греции.

«27 июня в МИД России была вызвана посол Греческой Республики в Российской Федерации Е. Нассика, которой был выражен решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму и объявление группы российских дипломатов в Греции персонами нон грата», — говорится на сайте МИД России.

Отмечается, что послу вручена нота с уведомлением о том, что восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата, они должны покинуть территорию страны в течение восьми дней.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что граждане России с 27 июня не смогут подать документы на получение визы в Грецию.

Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон заявил, что Греция перестала быть безопасным местом отдыха для российских туристов.

По словам Пилипсона, на фоне непрекращающейся антироссийской риторики со стороны официальных лиц Греции, а также тиражирования в местных СМИ дезинформации о ситуации на Украине продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и «даже прямой агрессии» в адрес россиян и русскоязычных.