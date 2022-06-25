АТОР: Греция с 27 июня приостанавливает приём документов на получение визы от россиян
По информации ассоциации, работу приостановили консульства в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске.
Причины такого решения и сроки возобновления приёма документов на визу не уточняются.
Ранее директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС заявил, что Греция перестала быть безопасным местом отдыха для российских туристов.
По словам Пилипсона, на фоне непрекращающейся антироссийской риторики со стороны официальных лиц Греции, а также тиражирования в местных СМИ дезинформации о ситуации на Украине продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и «даже прямой агрессии» в адрес россиян и русскоязычных.