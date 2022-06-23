В МИД России считают, что Греция перестала быть безопасной для российских туристов

Директор четвёртого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон в интервью ТАСС заявил, что Греция перестала быть безопасным местом отдыха для российских туристов.

По словам Пилипсона, на фоне непрекращающейся антироссийской риторики со стороны официальных лиц Греции, а также тиражирования в местных СМИ дезинформации о ситуации на Украине продолжают поступать сообщения о фактах дискриминации и «даже прямой агрессии» в адрес россиян и русскоязычных.

Он добавил, что «имели место случаи избиений, в том числе детей». При этом греческие банки часто блокируют счета российских граждан по национальному признаку.

Пилипсон добавил, что в российское посольство в Афинах и генконсульство в Салониках каждый день поступают жалобы граждан России на нарушение их прав. По его словам, всю информацию доводят до российских правоохранительных органов.

«Следственный комитет Российской Федерации возбудил несколько дел», — сказал Пилипсон.

В МИД рекомендовали россиянам в случае инцидентов подавать заявления в греческие компетентные органы для привлечения виновных к ответственности.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Афины должны вместе противостоять Москве и «демонстрировать способность демократий действовать сообща».