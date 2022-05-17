Байден: США и Греция вместе «помогают украинцам» в противостоянии России
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
«У нас состоялись конструктивные обсуждения. Греция и США должны стоять вместе, как один кулак, чтобы поддержать народ Украины и нанести тяжёлый экономический удар по России, чтобы призвать (президента России Владимира. — RT) Путина к ответу», — сказал Байден.
Он также отметил, что страны вместе «помогают украинцам» в противостоянии России.
Байден также не исключил своего визита в Грецию.
Ранее сообщалось, что власти Греции приняли решение продлить соглашение о военных базах США на своей территории.