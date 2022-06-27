Индия и Евросоюз проведут первый раунд переговоров о свободной торговле 27 июня
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Дурдаршан Индия».
Среди основный задач первого раунда переговоров — обсудить вопросы защиты инвестиций с целью повысить доверие бизнеса к трансграничным вложениям и облегчить торговые сделки по изделиям народного промысла и сельскохозяйственных товаров.
На сегодняшний день Индия уже достигла договорённости о свободной торговле с Австралией и ОАЭ, а сейчас ведёт переговоры с Великобританией и Канадой.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом во время саммита G7 для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны и торговли.