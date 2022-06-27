Индия и Евросоюз проведут первый раунд переговоров о свободной торговле 27 июня

Представители Индии и Европейского союза обсудят в первом раунде переговоров возможность подписания соглашения о свободной торговле. Они встретятся в Нью-Дели 27 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Дурдаршан Индия».

Среди основный задач первого раунда переговоров — обсудить вопросы защиты инвестиций с целью повысить доверие бизнеса к трансграничным вложениям и облегчить торговые сделки по изделиям народного промысла и сельскохозяйственных товаров.

На сегодняшний день Индия уже достигла договорённости о свободной торговле с Австралией и ОАЭ, а сейчас ведёт переговоры с Великобританией и Канадой.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом во время саммита G7 для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны и торговли.