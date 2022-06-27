Премьер Индии и президент Аргентины обсудили сотрудничество стран

Короткая ссылка
Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом во время саммита G7 для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны и торговли.

В ходе общения лидеры государств обсудили итоги предыдущего сотрудничества. Затем они перешли к обсуждению новых проектов и важных для экономик стран вопросов.

«Обсуждения также касались разных вопросов, включая такие темы как торговля и инвестиции, сотрудничество юг-юг, особенно в фармацевтическом секторе, возобновляемые источники энергии, ядерная медицина, оборона», — заявили в Министерстве иностранных дел. 

По итогам мероприятия премьер-министр Индии написал у себя в соцсетях, что переговоры прошли очень продуктивно, и сотрудничество между двумя странами принесёт большую пользу индийскому народу.

Ранее Аргентина заявила о желании стать полноправным членом группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить