Премьер Индии и президент Аргентины обсудили сотрудничество стран

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Аргентины Альберто Фернандесом во время саммита G7 для обсуждения вопросов сотрудничества двух стран в сфере обороны и торговли.

В ходе общения лидеры государств обсудили итоги предыдущего сотрудничества. Затем они перешли к обсуждению новых проектов и важных для экономик стран вопросов.

«Обсуждения также касались разных вопросов, включая такие темы как торговля и инвестиции, сотрудничество юг-юг, особенно в фармацевтическом секторе, возобновляемые источники энергии, ядерная медицина, оборона», — заявили в Министерстве иностранных дел.

По итогам мероприятия премьер-министр Индии написал у себя в соцсетях, что переговоры прошли очень продуктивно, и сотрудничество между двумя странами принесёт большую пользу индийскому народу.

Ранее Аргентина заявила о желании стать полноправным членом группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.