Аргентина заявила о желании стать полноправным членом БРИКС

Аргентина желает стать полноправным членом группы БРИКС, в которую в настоящее время входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес, его слова приводит ТАСС на встрече БРИКС+.

«Мы хотим быть полноправными членами этой группы стран, которые уже представляют 42% населения планеты и 24% мирового валового продукта. Мы надёжные и ответственные поставщики продуктов питания, добившиеся признания в сфере биотехнологий и прикладных технологий в логистике. Это значит, что мы способны не только производить и экспортировать продукты питания, мы также можем поставлять услуги и обучать специалистов», — сказал аргентинский президент.

Как отмечал президент России Владимир Путин, выступая на XIV саммите межгосударственного объединения, авторитет группы стран БРИКС с каждым годом неизбежно растёт, её влияние на мировой арене усиливается.