Нефтедобыча прекратится в Эквадоре через два дня из-за протестов

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Министерство энергетики и шахт южноамериканской республики сообщило о том, что в Эквадоре через два дня прекращается добыча нефти. Причиной стали двухнедельные протесты в стране из-за роста цен на бензин и преступности в государстве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети ведомства.

Ситуацию с нефтью прокомментировала пресс-служба Минэнерго ЮАР.

«Добыча нефти находится на критическом уровне: сегодняшние цифры говорят о сокращении на 50% (до 12 июня в среднем добывалось до 520 тыс. баррелей). Если такая ситуация сохранится, через 48 часов будет приостановлена добыча нефти в стране, поскольку из-за актов вандализма, захвата скважин и перекрытия дорог невозможно доставлять дизельное топливо и сырье, необходимое для продолжения добычи», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что из-за происходящих в Эквадоре акций протеста против находящегося у власти правительства бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа призвал действующего президента Гильермо Лассо объявить досрочные выборы.

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