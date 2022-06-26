Премьер заявил, что Япония планирует выделить более $65 млрд на поддержку ряда стран

Правительство Японии планирует выделить более $65 млрд на поддержку инфраструктурных проектов в развивающихся государствах, объявил японский премьер-министр Фумио Кисида на полях саммита G7.

Кисида отметил, что лидеры стран G7 осуществляют эффективные инфраструктурные инвестиции, сотрудничая друг с другом.

«Исходя из этого, Япония также намерена в течение пяти лет направить более $65 млрд государственных и частных средств на поддержку (развивающихся государств. — RT) в области инфраструктуры», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что страны G7 запускают новое партнёрство в сфере глобальной инфраструктуры и инвестиций, нацеленное на укрепление мировой экономики и цепочек поставок, заявили в Белом доме.

Уточняется, что Соединённые Штаты в рамках нового проекта планируют выделить $200 млрд на развитие глобальной инфраструктуры до 2027 года, а вместе с партнёрами по G7 — $600 млрд.