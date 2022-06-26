El País: на саммите НАТО обсудят вопрос о крупнейшем развёртывании вооружённых сил в Европе
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Некоторые страны намерены формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, как сейчас, передаёт РИА Новости.
Таким образом, количество военнослужащих внутри одной единицы с 1—1,6 тыс. увеличится как минимум в два раза.
Кроме того, по информации источника, обсуждается возможность размещения дивизий численностью до 15 тыс. человек под командованием генералов.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад.