El País: на саммите НАТО обсудят вопрос о крупнейшем развёртывании вооружённых сил в Европе

Страны НАТО на предстоящем саммите альянса в Мадриде могут принять решение о крупнейшем развёртывании вооружённых сил в Европе. Об этом пишет газета El País со ссылкой на неназванные источники.

Некоторые страны намерены формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, как сейчас, передаёт РИА Новости.

Таким образом, количество военнослужащих внутри одной единицы с 1—1,6 тыс. увеличится как минимум в два раза.

Кроме того, по информации источника, обсуждается возможность размещения дивизий численностью до 15 тыс. человек под командованием генералов.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече в Вильнюсе глав правительств стран Балтии и Германии выразила надежду, что конкретные шаги в сторону усиления восточного крыла Североатлантического альянса будут сделаны на предстоящем саммите НАТО в Мадриде.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что присутствие НАТО в Восточной Европе расширят с батальонов до бригад.