Российский дипломат встретился с членами экипажа загоревшегося в Японии судна «Ангара»

Сотрудник генконсульства России в Ниигате встретился с членами экипажа грузового корабля «Ангара», на котором произошёл пожар, заявил генконсул Михаил Сергеев.

«Дипломат встретился с экипажем, капитаном, агентом и представителями управления безопасности на море Японии. Экипаж и капитан чувствуют себя хорошо, размещены в гостинице. Они в контакте с родственниками», — сказал он РИА Новости.

Ранее в ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Ниигате сообщили о возникновении пожара на судне «Ангара» с 25 россиянами на борту у берегов префектуры Исикава.

По предварительным данным, причиной пожара на судне стало возгорание одного из перевозимых автомобилей. Паром двигался из порта Фусики во Владивосток.

Никто не пострадал. Всех членов экипажа эвакуировали, пламя потушили.