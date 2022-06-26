Пожар на грузовом судне с россиянами на борту произошёл у берегов Японии

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Пожар произошёл на судне «Ангара» с 25 россиянами на борту у берегов префектуры Исикава.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генеральное консульство России в Ниигате.

По предварительным данным, причиной пожара на судне стало возгорание одного из перевозимых автомобилей. Паром двигался из порта Фусики во Владивосток.

Никто не пострадал. Всех членов экипажа эвакуировали, пламя потушили.

«Экипаж, состоящий из 25 граждан России, эвакуирован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении генконсульства.

18 июня в районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами, на его борту находился экипаж из 28 человек.

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