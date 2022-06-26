Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине создадут нестабильность
- AP
«(Он. — RT) подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведёт лишь к нестабильности и даст Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — цитирует заявление канцелярии политика ТАСС.
Ранее Джонсон заявил, что страна готова предоставить Украине £429 млн дополнительных кредитных гарантий.
Он призвал западных союзников продолжать поддержку украинской стороны в конфликте с Россией.
Газета The Sunday Times сообщила, что британский премьер Борис Джонсон намеревается попросить украинского президента Владимира Зеленского посетить королевство в октябре, прорабатывается даже организация личной встречи с королевой Елизаветой II.