Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине создадут нестабильность

Попытки урегулировать конфликт на Украине в данный момент поспособствуют только нестабильности в мире и усилению позиций России, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону на встрече в Германии.

«(Он. — RT) подчеркнул, что сейчас попытка уладить конфликт приведёт лишь к нестабильности и даст Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками», — цитирует заявление канцелярии политика ТАСС.

Ранее Джонсон заявил, что страна готова предоставить Украине £429 млн дополнительных кредитных гарантий.

Он призвал западных союзников продолжать поддержку украинской стороны в конфликте с Россией.

Газета The Sunday Times сообщила, что британский премьер Борис Джонсон намеревается попросить украинского президента Владимира Зеленского посетить королевство в октябре, прорабатывается даже организация личной встречи с королевой Елизаветой II.