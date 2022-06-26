Джонсон: Великобритания готова предоставить £429 млн кредитных гарантий Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что страна готова предоставить Украине £429 млн дополнительных кредитных гарантий. Он призвал западных союзников продолжать поддержку украинской стороны в конфликте с Россией.

Об этом говорится на сайте канцелярии британского премьера.

«Украинское правительство опасается, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы, если ему не предоставить срочную финансовую помощь. Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные $525 млн в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — сказано в сообщении.

На сегодняшний день Великобритания уже оказала Украине экономическую и гуманитарную помощь на сумму £1,5 млрд и военную помощь на сумму £1,3 млрд.

Ранее газета The Sunday Times сообщила о том, что британский премьер Борис Джонсон намеревается попросить украинского президента Владимира Зеленского посетить королевство в октябре, прорабатывается даже организация личной встречи с королевой Елизаветой II.