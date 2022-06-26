Джонсон: Великобритания готова предоставить £429 млн кредитных гарантий Украине

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что страна готова предоставить Украине £429 млн дополнительных кредитных гарантий. Он призвал западных союзников продолжать поддержку украинской стороны в конфликте с Россией.

Об этом говорится на сайте канцелярии британского премьера. 

«Украинское правительство опасается, что к осени у него закончатся финансовые ресурсы, если ему не предоставить срочную финансовую помощь. Чтобы помочь справиться с давлением, Великобритания готова предложить очередные $525 млн в качестве гарантий по линии Всемирного банка позже в текущем году», — сказано в сообщении. 

На сегодняшний день Великобритания уже оказала Украине экономическую и гуманитарную помощь на сумму £1,5 млрд и военную помощь на сумму £1,3 млрд.

Ранее газета The Sunday Times сообщила о том, что британский премьер Борис Джонсон намеревается попросить украинского президента Владимира Зеленского посетить королевство в октябре, прорабатывается даже организация личной встречи с королевой Елизаветой II.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить