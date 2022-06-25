Sunday Times: Джонсон пытается устроить визит Зеленского в Британию для поднятия рейтинга
Как пишет ТАСС, предлагается также организовать для украинского президента посещение съезда Консервативной партии, который состоится в Бирмингеме.
В материале отмечается, что Джонсон рассчитывает с помощью приезда Зеленского повысить собственный рейтинг, который снижается вследствие скандала с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит.
Вместе с этим газета допускает, что в свете продолжения боевых действий Зеленский не станет покидать страну.
Колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс выразил мнение, что Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с украинским президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, Джонсон проводит внезапные разговоры с украинским президентом «сразу после моментов крупного позора премьера».