Sunday Times: Джонсон пытается устроить визит Зеленского в Британию для поднятия рейтинга

Британский премьер Борис Джонсон намеревается попросить украинского президента Владимира Зеленского посетить королевство в октябре, прорабатывается даже организация личной встречи с королевой Елизаветой II, пишет газета The Sunday Times.

Как пишет ТАСС, предлагается также организовать для украинского президента посещение съезда Консервативной партии, который состоится в Бирмингеме.

В материале отмечается, что Джонсон рассчитывает с помощью приезда Зеленского повысить собственный рейтинг, который снижается вследствие скандала с вечеринками в резиденции на Даунинг-стрит.

Вместе с этим газета допускает, что в свете продолжения боевых действий Зеленский не станет покидать страну.

Колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс выразил мнение, что Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, Джонсон проводит внезапные разговоры с украинским президентом «сразу после моментов крупного позора премьера».