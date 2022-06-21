Guardian: Джонсон пытается отвлечь темой Украины внимание избирателей от внутренних проблем

Британский премьер-министр Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом написал колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

Он обратил внимание, что Джонсон проводит внезапные разговоры с украинским президентом «сразу после моментов крупного позора премьера». Также он пишет, что почти все разговоры Джонсона с Зеленским приводят к выделению Лондоном крупного транша денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины.

«Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории», — заключил колумнист.

Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

6 июня члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии.