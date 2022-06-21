Guardian: Джонсон пытается отвлечь темой Украины внимание избирателей от внутренних проблем

Короткая ссылка
Британский премьер-министр Борис Джонсон пытается отвлечь внимание избирателей от внутренних проблем при помощи общения с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Guardian: Джонсон пытается отвлечь темой Украины внимание избирателей от внутренних проблем
  • AP
  • © Alastair Grant

Об этом написал колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

Он обратил внимание, что Джонсон проводит внезапные разговоры с украинским президентом «сразу после моментов крупного позора премьера». Также он пишет, что почти все разговоры Джонсона с Зеленским приводят к выделению Лондоном крупного транша денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины.

«Наверное, это самый дорогой сеанс психотерапии в истории», — заключил колумнист.

Ранее британские парламентарии одобрили инициативу о начале парламентского расследования по вопросу о том, обманывал ли Джонсон законодателей своими заявлениями по поводу вечеринок во время пандемии COVID-19 в 2020 году.

6 июня члены британского парламента от правящей Консервативной партии не смогли вынести вотум недоверия премьеру Британии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить