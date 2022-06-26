Экономист Беляев прокомментировал заявление Байдена о запрете импорта российского золота

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Полина Полетаева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT заявление президента США Джо Байдена о том, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.
Экономист Беляев прокомментировал заявление Байдена о запрете импорта российского золота
  • РИА Новости

«Ввести запрет на импорт золота он может, это даже может распространяться на определённые страны, которые входят в G7. Мы должны понять, что Байден понял, куда нужно нанести удар. Вот только он, как всегда, придётся мимо», — считает экономист.

Он отметил, что Россия является производителем золота, для страны оно в известной мере является специфическим экспортным товаром.

«Надо сказать, что в мире из всего потребления золота больше 60% приходится на ювелирную промышленность. Центральные банки для формирования своих золотовалютных резервов потребляют около 10%… А вот в ювелирной промышленности основными потребителями золота сейчас являются Индия, Китай и арабские страны Ближнего Востока. США, конечно, тоже являются потребителем, но не основным. Как Байден собирается запретить приобретение золота Китаю и Индии — это большой вопрос», — добавил Беляев.

Ранее президент США заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота.

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