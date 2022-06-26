Рогозин предложил западным политикам помощь от «Роскосмоса» в вопросах личной гигиены

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя недавние жалобы западных политиков на сокращение времени на личную гигиену из-за экономии энергоресурсов и воды, предложил им помощь от российской госкорпорации.

«Российская пилотируемая космонавтика готова прийти на помощь европейским и американским политикам и бюрократам... Выход есть! Используйте гигиенические салфетки «Роскосмоса», а также наш сухой шампунь и специальную зубную пасту», — написал он в Telegram.

Рогозин сопроводил пост видеороликом, на котором космонавты демонстрируют использование указанных средств при ограниченном количестве воды и отсутствии душа.

«Роскосмос» готов отправить в Брюссель и Вашингтон тестовый груз разработанных на нашем Салаватском химзаводе гигиенических салфеток и гелей во избежание распространения из Еврокомиссии и Госдепартамента США всяческих зловоний», — добавил глава российской госкорпорации.

Ранее вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек в интервью Der Spiegel рассказал, что на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться «по-кошачьи», отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.

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