Вице-канцлер ФРГ Хабек стал быстрее принимать душ для экономии энергии в стране

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек на фоне энергетического кризиса в стране сократил время принятия душа. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

«Я придерживаюсь рекомендаций моего министерства. Я значительно сократил время принятия душа. Но я являюсь плохим примером. У меня, как у министра, зарплата, о которой другие только мечтают», — сказал Хабек.

По словам вице-канцлера, он возвращается домой поздно и просыпается в 06:00, поэтому «зимой вовсе не надо топить».

«Это действительно по-другому для людей, работающих удалённо, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей», — сказал министр.

Он также рассказал, что его коллега из Нидерландов с гордостью сообщил о намерении властей запустить кампанию, «чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут».

«Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», — добавил Хабек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее выразила мнение, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционеров на два градуса.

В апреле газета Bild посоветовала немцам мыться «по-кошачьи», отказаться от мыла и реже принимать душ, чтобы избавиться от «энергетической зависимости» от России.