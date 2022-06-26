Kyodo: российский рынок покинули менее 3% японских компаний

От ведения бизнеса в России отказались менее 3% японских фирм. Это самый низкий показатель среди стран G7.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на доклад статистического центра Teikoku Databank.

Из 168 крупных японских компаний только четыре отказались от дальнейшего сотрудничества с Россией (2,4%). Такой низкий процент может говорить о планах Японии продолжить работать на российском рынке.

На сегодняшний день в России временно прекратили работу компании Toyota Motor, Nissan Motor, Bridgestone. О закрытии магазинов одежды Uniqlo объявила компания Fast Retailing.

Ранее депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки выразил мнение, что температура отношений между Японией и Россией, которые создавались десятилетиями, «опустилась до нуля».

Кроме того, генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония будет сотрудничать со странами G7 по усилению давления на Россию, чтобы отрезать пути для обхода санкций.