Reuters: страны G7 обсуждают установление предельных цен на российскую нефть

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Страны «Большой семёрки» обсуждают возможность установления предельных значений цен на нефть из России.

Об этом сообщает Reuters

«Мы на верном пути к достижению соглашения (по вопросу установления предельных цен на российскую нефть. — RT)», — заявил представитель правительства Германии агентству.

Он также уточнил, что на данный момент между государствами ведутся «очень конструктивные» дискуссии.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о том, что из-за санкций Евросоюза страна должна найти альтернативу российской нефти. Он уточнил, что в настоящее время в Сербии только нефтеперерабатывающий завод компании «Нефтяная индустрия Сербии» работает на 100% мощности.

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